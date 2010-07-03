Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной

13:57
13:57
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Фото: www.kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что границу с Украиной пришлось закрыть из-за хлынувшего потока оружия.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", – подчеркнул белорусский лидер на международной конференции по борьбе с терроризмом, которая состоялась в Минске.
Как отметил Лукашенко, передает РИА Новости, если поступающее на территорию Украины оружие попадет в руки "обычных людей и особенно националистически настроенных – жди терроризма". По данным белорусского Госпогранкомитета, только за прошлый год на границе с Украиной было изъято свыше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
В связи с этим президент Белоруссии поручил усилить охрану южных границ, заверив, что ему известно, "сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии, и в том числе оружия переправляется".
Ранее экс-депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский рассказал, почему Лукашенко, несмотря на недавние переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, не удастся наладить белорусско-американские отношения. По мнению эксперта, для американцев отношения "с чистого листа" могут начаться только без Лукашенко.
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