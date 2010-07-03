Лукашенко пообещал "ни за какие деньги" не рвать отношения с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы. Слова белорусского лидера приводит РИА Новости.

"Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", – подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он добавил, что Белоруссия является суверенным государством и останется таковым в будущем. При этом Лукашенко отметил, что для его страны также важны добрые отношения с Европой и Соединенными Штатами.

Ранее Владимир Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России, работа с которым ведется практически во всех сферах – от безопасности до экономики. При этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда долларов.

12 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не является вопросом ближайшего будущего, а относится скорее к "дальним срокам". Как отметил министр, если Россия и Белоруссия введут единую денежно-кредитную политику на обе страны, это может привести к росту волатильности в Белоруссии из-за более скромного масштаба ее экономики.