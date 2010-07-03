Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Котлович назвал сроки отмены роуминга между его страной и Россией, передает Агентство "Москва".
По словам министра, это должно произойти до конца года. В настоящее время продолжается работа над "дорожной картой", в ней осталось утвердить два пункта. Подписать ее планируют уже в сентябре.
Прежде спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что вопрос об отмене роуминга может быть решен до 15 сентября.
В июле в ходе встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России, работа с которым ведется практически во всех сферах – от безопасности до экономики. При этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда долларов. Сам Лукашенко отметил, что "ни за какие деньги" не будет рвать отношения с "братской Россией".
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