Назначена дата выборов президента Белоруссии

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Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, сообщает "Газета.ру".

За эту дату проголосовало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания республики

Накануне белорусский Центризбирком заявил, что выборы президента назначат на одну из дат с 9 по 30 августа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия придерживаются разных методов в борьбе с коронавирусом. Москва надеется, что это не приведет к взрывному росту числа инфицированных.