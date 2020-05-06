Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом он выразил надежду, что "кто-то приедет", сообщает RT. В противном случае "мы сами проведем парад, как обычно", резюмировал президент Белоруссии.

Лукашенко также предложил российскому телевидению показать парад в Минске. При этом он добавил, что пандемия используется в качестве фактора в политике.

3 мая Лукашенко заявил, что парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей выразил мнение, что российские СМИ необъективно освещают ситуацию в Белоруссии, так как "никто не знает, что правильно, что нет".

В Белоруссии, где число инфицированных коронавирусом превысило 18 тысяч, карантин не введен. Аналогичная политика действует в Швеции, где количество заболевших составляет более 23 тысяч человек.