Шведский ученый рассказал о методах борьбы против коронавируса

16:40
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юхан Гизеке рассказал, что в его стране против коронавируса приняты только те меры, преимущества которых доказаны с помощью науки, передает РБК.
Он отметил, что главными мерами в борьбе против COVID-19 являются мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Гизеке заявил, что остальные меры, которые принимаются в разных странах, с научной точки зрения не приносят пользы в противостоянии пандемии коронавируса.
В частности, он раскритиковал политику по запрету на въезд, которая осуществляется в других странах. Гизеке считает, что распространение коронавируса происходит вне зависимости от закрытости границ, так как очаги заболевания есть уже в каждой стране.
В Швеции также нет жестких правил по соблюдению режима самоизоляции. Кафе, школы и детские сады работают, а общественные места открыты для посещения. Ограничение наложено лишь на массовые мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. Гизеке отметил, что одной из причин является высокая дисциплинированность шведов: им не нужен указ, который заставит их оставаться дома во время пандемии.
"В этом заключается важный принцип шведской стратегии – люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают", – подчеркнул Гизеке.
Он добавил, что в Швеции не планируют вводить дополнительные ограничения, поскольку эпидемиологическую ситуацию внутри страны власти не считают критичной. Гизеке сообщил, что в настоящий момент Швеция обладает запасом прочности, поскольку в отделениях интенсивной терапии незанятыми остаются еще около 10% коек.
Кроме того, Гизеке полагает, что запрет на выход из дома является глупостью, поскольку он не имеет под собой никаких научных оснований. Ученый привел пример Стокгольма, в котором коронавирусом переболела 1/5 часть населения шведской столицы. В связи с этим Гизеке заявил, что столичные жители совсем скоро будут обладать коллективным иммунитетом от COVID-19.
Он также отметил, что введение карантинных мер лишь откладывает проблему, а не решает ее. Этим он объяснил то, что в Швеции количество смертей в результате коронавируса на 1 миллион человек превышает аналогичные показатели в соседних странах.
"Все, что делает жесткий карантин, – это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев", – подчеркнул Гизеке.
Согласно последним данным ВОЗ, в Швеции коронавирусом заболели 23 216 человек. Из них более 4 тысяч выздоровели в результате прохождения курса лечения. Свыше 2,8 тысячи человек скончались в результате заражения.
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