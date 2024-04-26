Путин передал в управление структуры "Газпрома" системы "дочек" Ariston и BSH

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление "Газпрома" бытовых систем российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

"Внести в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин передал "Газпрому" 100% долей российских "дочек".

Ранее СМИ сообщили, что немецкий производитель бытовой техники Bosch выставил на продажу свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках. Компания ведет переговоры с разными претендентами, но о конкретном покупателе на тот момент не сообщалось.

До этого СМИ писали, что компания планирует продать часть своих российских заводов турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Речь идет о заводах в Стрельне под Санкт-Петербургом.

По словам знакомого с ходом переговоров учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, фонд может развернуть на заводах производство холодильников, стиральных машин и другой техники под собственными брендами, также могут выпускать товары и иные бренды в качестве контрактного производства.

