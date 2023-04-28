Холдинг S8 Capital приобрел российские активы Bosch

Фото: depositphotos/nejron

S8 Capital полностью выкупил российские активы немецкой Bosch в Энгельсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления", – заявили в S8 Capital.

В холдинге заявили, что планируют восстановить работу предприятий, инвестировать в них и провести ребрендинг. Кроме того, S8 Capital не будет сокращать персонал, а также сохранит все технологии и специализации производственных площадок.

По словам управляющего директора S8 Capital Торстена Шуберта, новые активы увеличат эффективность производственных возможностей. Выпускаемая продукция продолжит соответствовать международным стандартам, подчеркнули в холдинге.

Ранее сообщалось, что производители бытовой техники из РФ и Китая смогут выкупить заводы Bosch, LG и Samsung, работа которых была приостановлена. Соответствующие намерения выразили китайская компания Hisense, а также немецкие бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz. В переговорном процессе принимает участие министерство промышленности и торговли РФ.

"Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz