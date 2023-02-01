Производители бытовой техники из РФ и Китая могут выкупить заводы Bosch, LG и Samsung

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Производители бытовой техники из РФ и Китая хотят купить российские заводы Bosch, LG и Samsung, работа которых ранее была приостановлена. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, в настоящее время компании ведут переговоры. Желание выкупить заводы изъявили несколько компаний:

Hisense (бренды Toshiba и Gorenje), продающая холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику;

Kuppersberg, специализирующаяся на встраиваемой технике для кухни;

Schaub Lorenz, выпускающая холодильники, вытяжки, варочные панели и другую технику.

В переговорном процессе участвует министерство промышленности и торговли РФ. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что на сегодняшний день стороны не пришли к каким-либо конкретным договоренностям.

В Минпромторге отказались раскрывать детали, однако подчеркнули, что полностью поддерживают "локализацию высокотехнологичных производств".

Производитель Bosch в России сообщает, что компания в настоящее время изучает возможности дальнейшего развития.Там не стали подтверждать или опровергать информацию о покупке заводов.

В компании Kuppersberg признались, что задумываются над локализацией производства. Однако ее представители утверждают, что не заявляли о своих планах выкупить завод.

Samsung, в свою очередь, отметил, что предложений от претендентов не поступало.

Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические проблемы.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.

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