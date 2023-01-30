АФК "Система" создала компанию для ввоза в Россию продукции Apple и Dyson

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корпорация АФК "Система" создала дистрибьютора потребительской электроники и мелкой бытовой техники, сообщает ТАСС.

Как заявил официальный представитель корпорации Сергей Копытов, товары будут поставляться в розничные сети и магазины.

"Компания "Гуру электроникс" создана для оптовых закупок бытовой электроники, в частности смартфонов, планшетов, аудиоколонок и так далее, и мелкой бытовой техники", – заявил специалист.

По информации газеты "Коммерсант", новый дистрибьютор задекларировал импорт восьми партий устройств, в числе которых продукция Apple (iPhone, iPad и AirPods), умные часы от Samsung и фены Dyson. Речь идет о 1,55 миллиона единиц товара в каждой партии.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую компанию Apple по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.



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