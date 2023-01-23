Лукашенко поменял ноутбук Apple на белорусский Horizont

Фото: телеграм-канал ''Пул Первого''

В кабинете белорусского лидера Александра Лукашенко по его указу установили компьютер отечественного производства Horizont. Об этом сообщает сайт президента.

До этого Лукашенко осмотрел выставку "Беларусь интеллектуальная". Там глава государства похвалил производителей Horizont, поручив им до конца 2023 года поднять уровень выпускаемых компьютеров до 70%.

Ранее в кабинете Лукашенко стоял ноутбук американской компании Apple. Уточняется, что глава государства часто интересуется разработками в сфере искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии будут изымать иностранную собственность в ответ на недружественные действия. Соответствующее распоряжение подписал президент страны.

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