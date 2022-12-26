Apple отказалась адаптировать iPhone под российские сети связи

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После ухода американской компании Apple с российского рынка операторы не договорились с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для смартфонов iPhone 14. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на российских операторов связи "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2.

"Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался "условно универсальный" профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей", – пояснили источники издания.

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных российских городах уже превысила 60%. Он выразил мнение, что функция VoWiFi используется гораздо реже, однако она популярна в регионах.

Между тем источник издания среди поставщиков электроники не отметил снижения спроса на смартфоны Apple либо перехода на устройства на базе Android.

По его словам, лояльность аудитории Apple настолько высока, что даже отключение ряда функций глобально не скажется на продажах.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" стали недоступны для скачивания в App Store. Пользователям, которые не успели скачать приложения Росбанка, посоветовали совершать операции через личный кабинет на официальном сайте банка.

До этого стало известно, что компания Apple сохраняет лидерство на российском рынке. Несмотря на отключение некоторых функций в стране и отсутствие официального сервиса, компания остается на первом месте по продажам в РФ.

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