Приложения Росбанка удалены из App Store

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" стали недоступны для скачивания в AppStore. Об этом банк сообщил в своем телеграм-канале.

Пользователям, которые не успели скачать приложения Росбанка, советуют совершать операции через личный кабинет на официальном сайте банка.

Сообщается, что установленные ранее приложения работают стабильно и без ограничений. Также мобильный банк доступен для скачивания и установки в Google Play.

Представители банка отметили, что ведется разработка дополнительных альтернативных решений. О них планируется сообщить в ближайшее время.

Ранее под санкционные ограничения Запада подпали Росбанк и его акционер "Интеррос". Санкции также коснулись главы "Норникеля" Владимира Потанина, благотворительному фонду которого принадлежит 47,5% акций Росбанка.

Из магазина AppStore были также удалены мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, "Облако Mail.ru", "VK Клипы" и "VK Музыка". Однако позднее пресс-служба "ВКонтакте" сообщила о возвращении российской социальной сети в магазин приложений.

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