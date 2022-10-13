Приложение соцсети "ВКонтакте" вернулось в AppStore

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пресс-служба "ВКонтакте" сообщила о возвращении приложения российской социальной сети в магазин приложений AppStore, передает ТАСС.

"Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Клипы и VK Музыка – пропали из магазина AppStore.

В Роскомнадзоре позже обратились к администрации площадки с требованием разъяснить причины удаления приложений VK и других российских компаний. В Минцифре также отметили, что юридических оснований для такого решения не было.

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