РКН потребовал от Apple объяснить причины удаления российских приложений из AppStore

15:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роскомнадзор обратился к администрации компании Apple с требованием разъяснить причины удаления приложений VK и других российских компаний из цифрового магазина AppStore, сообщает ТАСС.
"Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", Mail.ru", – указали в ведомстве.
Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что у компании Apple не было юридических оснований для удаления приложений VK. В пресс-службе корпорации, в свою очередь, уточнили, что ранее установленные "Почта Mail.ru" и "Облако Mail.ru" продолжат работать в прежнем режиме.
Помимо приложений VK, из AppStore ранее были удалены приложения компаний "Домклик", "Юла", "2ГИС", Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Открытие", Новикомбанк, "Аэрофлот" и Utair.
Ранее сообщалось, что из официального магазина Apple, AppStore, были удалены приложения "ВКонтакте", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "VK Клипы" и "VK Музыка". Холдинг VK в связи с этим направил американской компании запрос на предоставление разъяснений.
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