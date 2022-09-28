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Москва 24

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Технологии

15:57

РКН потребовал от Apple объяснить причины удаления российских приложений из AppStore

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскомнадзор обратился к администрации компании Apple с требованием разъяснить причины удаления приложений VK и других российских компаний из цифрового магазина AppStore, сообщает ТАСС.

"Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", Mail.ru", – указали в ведомстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что у компании Apple не было юридических оснований для удаления приложений VK. В пресс-службе корпорации, в свою очередь, уточнили, что ранее установленные "Почта Mail.ru" и "Облако Mail.ru" продолжат работать в прежнем режиме.

Помимо приложений VK, из AppStore ранее были удалены приложения компаний "Домклик", "Юла", "2ГИС", Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Открытие", Новикомбанк, "Аэрофлот" и Utair.

Ранее сообщалось, что из официального магазина Apple, AppStore, были удалены приложения "ВКонтакте", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "VK Клипы" и "VK Музыка". Холдинг VK в связи с этим направил американской компании запрос на предоставление разъяснений.

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