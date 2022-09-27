VK продаст подразделение MY.GAMES за 642 миллиона долларов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Компания VK объявила о продаже игрового подразделения MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве за 642 миллиона долларов, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что сделка предусматривает продажу всех активов MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сооснователь игрового подразделения Владимир Никольский при этом решил покинуть VK и продолжить развивать MY.GAMES.

VK же займется развитием собственных игровых сервисов под брендом VK Play, запущенным в апреле нынешнего года.

"Она объединяет все популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK", – говорится в пресс-релизе.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.



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