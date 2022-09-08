"ВКонтакте" презентовала масштабное обновление соцсети

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Команда "ВКонтакте" презентовала масштабное обновление социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители соцсети анонсировали обновленные рекомендации, дизайн сообществ и модернизированную партнерскую программу.

"ВКонтакте" представила новые возможности для создателей контента, в том числе кабинет с расширенной статистикой для авторов видео и обновленные инструменты монетизации, а также показала новый дизайн сообществ – следующий этап глобального обновления мобильного приложения", – говорится в сообщении пресс-службы.

После модернизации сообщества во "ВКонтакте" стали представлять собой "цифровые хабы", которые предназначены для творческой деятельности, обсуждения и обмена контентом. Создатели сообществ смогут персонализировать внешний вид групп.

"В центре внимания – "витрина контента". Свежие и актуальные материалы показаны на самом заметном месте, остальной медиаконтент – в одном касании на ближайших вкладках", – объяснили в пресс-службе.

Обновленная партнерская программа позволит авторам коротких видео увеличить свой заработок. Уточняется, что ранее в соцсети провели эксперимент, благодаря которому сумма заработка авторов выросла на 9%. Общая сумма доходов контент-мейкеров за 2022 год составила 3 миллиарда рублей, заявили в пресс-службе.

"ВКонтакте" и "VK видео" также представили "кабинет автора", позволяющий отслеживать аналитику контента видеоблогеров и правообладателей. Прием заявок на участие в бета-тестировании уже начался в сообществе "VK видео".

В "историях" появится новый раздел с рекомендациями на основе предпочтений каждого зрителя. В "VK клипах" внедрят мобильные трансляции и обновленный редактор вертикальных видеороликов.

"Принимая во внимание тренд на высокую скорость потребления информации, наша технологическая команда готовит новую концепцию рекомендаций – она включает в себя ML-адаптацию контента с учетом "клипового мышления", – сообщил технический директор "ВКонтакте", "VK видео" и "VK клипов" Александр Тоболь.

По его словам, в дальнейшем алгоритмы позволят вовлекать пользователей в продолжительный контент с помощью коротких форматов.

Ранее сообщалось, что пользователей "ВКонтакте" начнут уведомлять об утечках паролей в других сервисах. Уточняется, что алгоритм сравнивает пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и в случае совпадения предложит пользователю его сменить. В настоящее время функция доступна в соцсети "ВКонтакте", позже ее планируется внедрить в другие сервисы VK.