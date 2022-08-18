Пользователей "ВКонтакте" начнут уведомлять об утечках паролей в других сервисах

13:16
Фото: depositphotos/PirenX
Социальная сеть "ВКонтакте" начнет сообщать пользователям об утечке их паролей в сторонних сервисах, следует из пресс-релиза компании.
"Теперь пользователь "ВКонтакте" получит уведомление, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утекших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK", – говорится в сообщении.
Уточняется, что алгоритм сравнивает пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и в случае совпадения предложит пользователю его сменить.
В настоящее время функция доступна в соцсети "ВКонтакте", позже ее планируется внедрить в другие сервисы VK.
Кроме того, компанией были усилены требования к паролям. Теперь при смене пароля в личном кабинете VK ID необходимо придумать сложную комбинацию различных символов.
Согласно данным исследования "АльфаСтрахования", однократный взлом личных социальных сетей в 2022 году переживали 30,5% жителей России. Многократно эта ситуация происходила в 12,4% случаев.
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