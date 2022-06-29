Россиянам рассказали, как создать надежный пароль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы обеспечить надежную защиту учетных записей, пароли для каждой из них должны быть уникальными. Об этом рассказали в компании "РТК-Солар", сообщает "Лента.ру".

Специалисты компании пояснили, что надежность пароля, помимо его уникальности, обеспечивают и другие факторы. Например, важно, чтобы его длина была не меньше восьми символов, включая цифры, знаки и буквы разного регистра.

Кроме того, важно регулярно менять пароли: каждый месяц в случае с банковскими сервисами и каждые три месяца в остальных случаях. Также можно использовать специальные программы для защищенного хранения паролей.

Ранее киберэксперт предупредил россиян об опасности использования бесплатных VPN. По его словам, подобные сервисы собирают и передают третьим лицам – иногда и мошенникам – личную информацию пользователей. Как итог в руках злоумышленников могут оказаться пароли от банковских приложений и почтовых ящиков.

