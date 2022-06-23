Эксперт предупредил о мошеннической схеме с бесплатными VPN

09:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Киберэксперт Алексей Курочкин предупредил россиян об опасности использования бесплатных VPN для обхода блокировок в Сети. Об этом сообщает Life.ru.
Специалист рассказал, что подобные сервисы собирают и передают компаниям, таргетологам и в отдельных случаях преступникам личную информацию пользователей. Как итог в руках злоумышленников могут оказаться пароли от банковских приложений и почтовых ящиков.
Чаще всего, по словам эксперта, под угрозой оказываются пользователи смартфонов, находящиеся на операционной системе Android, за счет ее открытости и возможности установить любое программное обеспечение.
Пользователи также могут стать жертвой мошенничества, если при включенном VPN попробуют войти в личный кабинет банка не через приложение, а на сайте. Кроме того, по незнанию владельцы смартфонов могут предоставить стороннему приложению слишком много разрешений, в том числе на доступ к приватным данным, уточнил специалист.
Курочкин посоветовал в случае несанкционированного списания денег обратиться в банк с просьбой заблокировать карты. Затем требуется написать заявление об опротестовании транзакции, которое лучше подавать лично.
Возврата денег можно добиться, если клиент не нарушал правил безопасного использования карты, а также если он успел сообщить о произошедшем мошенничестве не позднее одного дня после получения уведомления об операции. В случае если финансовая организация отказывается от возмещения, эксперт посоветовал обращаться в суд.
Ранее сообщалось, что россиян призвали отключать VPN-сервисы в момент получения финансовых услуг через интернет во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц. Соответствующую информацию распространил Центробанк.
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