Эксперт рассказал, можно ли не выключать VPN на смартфоне

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Фото: depositphotos/adam_r
Использование VPN-сервиса не принесет вреда смартфону, однако в определенных ситуациях его следует отключать, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
"С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты", – сказал он в интервью радио Sputnik.
По словам Лукацкого, чтобы пользователям не приходилось постоянно включать и выключать VPN вручную, некоторые из этих сервисов предлагают специальную опцию – так называемую функцию разделения туннелей. Она позволяет разделить на списки ресурсы, для посещения которых VPN должен быть обязательно включен или, наоборот, отключен.
Лукацкий добавил, что сам по себе факт включенного VPN влияет только на зарядку аккумулятора.
Ранее эксперт Иван Самойленко рассказал, в какие приложения опасно заходить с включенным VPN. Речь идет об электронной почте, онлайн-банке, соцсетях, приложениях для вызова такси и заказа товаров и продуктов.
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в РФ
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