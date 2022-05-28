Эксперт рассказал, как сэкономить мобильный трафик

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Фото: depositphotos/tatsianama
Эксперт по телекоммуникациям Сергей Половников рассказал, какие ресурсы расходуют большой объем трафика.
По его словам, "съесть" множество оплаченных мегабайтов может просмотр видео, это не зависит от того, какой платформой пользуется человек.
"Большая часть мобильного трафика приходится на видео, на его просмотр, скажем, на YouTube, Rutube, VK, в "Дзене" и в онлайн-кинотеатрах", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Незначительные объемы мобильного трафика расходуются при чтении новостей, а также при общении в социальных сетях и мессенджерах, добавил эксперт.
Если владелец смартфона стал больше пользоваться мобильным интернетом, а трафика, который он привык оплачивать, больше не хватает, то следует сменить тариф, посоветовал Половников.
Ранее руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов рассказал, как обеспечить максимальную скорость мобильного интернета. Например, отметил он, следует пользоваться устройствами, которые были выпущены в последние годы. Кроме того, нужно находиться как можно ближе к базовой станции.
Трофимов отметил, что загрузка данных может происходить быстрее при подключении устройства не только к мобильному интернету, но и к Wi-Fi. В то же время эксперт подчеркнул, что такая возможность существует лишь в теории, большое количество технических нюансов мешает владельцам смартфонов и других гаджетов использовать ее на практике.
В Москве и Подмосковье скорость интернета увеличилась на треть
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