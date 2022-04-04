Эксперт рассказал, как повысить скорость мобильного интернета

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Фото: depositphotos/tatsianama
Скорость мобильного интернета зависит от помех, категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции и уровня полезного сигнала, рассказал руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов.
По его словам, существует несколько способов обеспечить максимальную скорость мобильного интернета. Например, следует пользоваться устройствами, которые были выпущены в последние годы. Кроме того, нужно находиться как можно ближе к базовой станции.
"Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Трофимов отметил, что загрузка данных может происходить быстрее при подключении устройства не только к мобильному интернету, но и к Wi-Fi. В то же время эксперт подчеркнул, что такая возможность существует лишь в теории, большое количество технических нюансов мешает владельцам смартфонов и других гаджетов использовать ее на практике.
Ранее руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин рассказал, что скорость интернета на смартфонах может пострадать из-за использования VPN. По его словам, это может произойти из-за того, что VPN создает дополнительную прослойку в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет.
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