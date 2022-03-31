Аналитики заявили о снижении скорости мобильного интернета в РФ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитики агентства TelecomDaily заявили о снижении средней скорости мобильного интернета в России. Об этом сообщает газета "Известия".
По их расчетам, проведенным с помощью собственного сервиса Megabitus, средняя скорость доступа сетей МТС, "МегаФона", "Вымпелкома" и Tele2 с ноября 2021 года упала с 21,7 до 21 мегабита в секунду. Аналитики отмечают, что основная причина снижения скорости подключения заключается в том, что операторы связи не успевают за ростом трафика, обновляя и расширяя свою инфраструктуру медленнее, чем того требует спрос.
По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, эта ситуация может усугубиться на фоне санкций, введенных западными странами в отношении России. Он полагает, что скорость интернета в России будет снижаться и далее.
"Значительная часть мобильной интернет-инфраструктуры построена на оборудовании Nokia и Ericsson, которые объявили о приостановке деятельности в России. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты, неясно", – пояснил Кусков.
В Минцифры также отметили, что российские операторы могут столкнуться с проблемами сохранения темпов развития сети на фоне дефицита оборудования и санкционного давления. В связи с этим министерство рекомендовало операторам ограничить предложение безлимитных тарифов, а также пересмотреть условия пакетных для более равномерного распределения нагрузки на сети.
Ранее в Минцифры выступили с предложением ввести обязательную плату за трафик для зарубежных интернет-сервисов в пользу российских сетевых операторов. Данная инициатива 1 марта была направлена в аппарат правительства вместе с другими предложениями по организации работы отрасли. Предполагается, что для ее реализации будет разработан специальный закон.
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