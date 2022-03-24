Минцифры РФ предлагает обязать зарубежные интернет-сервисы платить за трафик – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минцифры выступили с предложением ввести обязательную плату за трафик для зарубежных интернет-сервисов в пользу российских сетевых операторов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что данная инициатива 1 марта была направлена в аппарат правительства вместе с другими предложениями по организации работы отрасли. Предполагается, что для ее реализации будет разработан специальный закон.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что данное предложение находится на рассмотрении. Там уточнили, что профильное министерство займется его согласованием с другими ведомствами.

Ранее в Совфеде пригрозили иностранным IT-компаниям санкциями за распространение непроверенной или фейковой информации. По словам сенаторов, незаконная деятельность IT-компаний в текущей ситуации, когда в соцсетях и зарубежных СМИ ведется информационная война против России с использованием намеренно искаженной и недостоверной информации, требует усиленного противодействия со стороны властей.