Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры России

Фото: depositphotos/leungchopan

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определение в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

"Главное сейчас – это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты", – сказал вице-премьер.

В аппарате Чернышенко сообщили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. Там добавили, что свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда готовы предоставить "Яндекс", "Ростелеком" и VK. Также сообщается, что госорганам предложено завести аккаунты в таких социальных сетях, как "ВКонтакте" и Telegram.

"Минцифры поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования, чтобы оценить, какая еще нужна поддержка отрасли", – добавил Чернышенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку. Среди других мер поддержки отрасли отмечается ставка 0% по налогу на прибыль, грантовая поддержка перспективных отечественных IT-решений и закупок критически важных для государственных и муниципальных нужд IT-разработок.