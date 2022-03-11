Сенаторы пригрозили санкциями зарубежным IT-компаниям, нарушающим законы РФ

19:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Совфеде пригрозили иностранным IT-компаниям санкциями за распространение непроверенной или фейковой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова и главу комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.
По словам сенаторов, незаконная деятельность IT-компаний в текущей ситуации, когда в соцсетях и зарубежных СМИ ведется информационная война против России с использованием намеренно искаженной и недостоверной информации, требует усиленного противодействия со стороны властей.
"Интернет-сети и платформы, которые попытаются нарушать российское законодательство, неизбежно ощутят на себе последствия применения соответствующих ответных мер воздействия", – подчеркивается в заявлении.
Такие меры будут применяться на основании закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", а также Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ и законов, регулирующих деятельность IT-компаний на территории России. Сенаторы подчеркнули, что данные нормативные акты предусматривают конкретные санкции к нарушителям.
"В частности, влекут замедление трафика, запрет на размещение рекламы и <...> полную блокировку этих каналов на территории Российской Федерации", – подчеркивается в заявлении.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли в палату законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о "приземлении". Согласно проекту закона, неисполнение компанией обязанностей будет грозить штраф в размере до одной десятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица.
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