В ГД внесли законопроект о штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о "приземлении"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли в палату законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о "приземлении", сообщает ТАСС.

Согласно проекту закона, неисполнение компанией обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению на информационном ресурсе формы обратной связи, учреждению российского юридического лица или открытию представительства на территории РФ будет грозить штраф в размере до одной десятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица.

Инициатива предлагает внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Правительство страны поддержало законопроект.

Ранее мессенджер Viber исполнил требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России, открыв свое представительство. До этого мессенджер разместил на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Viber исполнил все требования российского закона о "приземлении".

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ. Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.