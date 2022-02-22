Meta и Zoom начали выполнять закон "о приземлении"

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Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных законом "о приземлении". Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. В свою очередь, Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства. Компания также сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории России.

Ранее Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Apple открыла представительство в России по закону "о приземлении".

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ. Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.