РКН примет меры к компаниям, не выполнившим закон "о приземлении"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор готов до конца февраля принять меры понуждения к иностранным компаниям, которые не начали исполнять закон "о приземлении", сообщает ТАСС.

"В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах", – заявил глава ведомства Вадим Субботин.

Глава РКН отметил, что компании могут получить запрет на рекламу. Всего же по действующему законодательству предусмотрено восемь мер понуждения.

В начале февраля стало известно, что американская компания Apple первой исполнила требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России о создании своего представительства в стране.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте РКН, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

