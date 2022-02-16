Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

11:30

РКН примет меры к компаниям, не выполнившим закон "о приземлении"

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор готов до конца февраля принять меры понуждения к иностранным компаниям, которые не начали исполнять закон "о приземлении", сообщает ТАСС.

"В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах", – заявил глава ведомства Вадим Субботин.

Глава РКН отметил, что компании могут получить запрет на рекламу. Всего же по действующему законодательству предусмотрено восемь мер понуждения.

В начале февраля стало известно, что американская компания Apple первой исполнила требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России о создании своего представительства в стране.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте РКН, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать