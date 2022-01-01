В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-компаний

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Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" начал действовать в России.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны с 1 января 2022 года открыть представительства в РФ.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года.

Компании должны будут открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица, которые будут представлять их интересы.

Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В случае невыполнения требований закона предусмотрены меры понуждения, в числе которых исключение сайта из выдачи поисковиков.

Ранее суд в Москве взыскал с компании Google 7,2 миллиарда рублей за повторный отказ от удаления запрещенной в России информации. Компанию признали виновной в нарушении действующих в РФ законодательных норм.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что штраф не помешает работе американской компании в России. Он отметил, что сложившаяся ситуация окажет профилактический эффект на других представителей IT-индустрии.