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Экономика

03:22

В Совфеде планируют предложить введение налогов для IT-компаний за работу в РФ

экономика технологии

Фото: depositphotos/wolterke

В Совете Федерации начали разработку предложений по введению налогов для работающих в России глобальных IT-компаний. Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда Алексей Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор уточнил, что речь идет, в частности, о компаниях Google и Facebook.

"Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний", – рассказал Пушков.

Он пояснил, что в данный момент в рамках Организации экономического сотрудничества и развития проходит разработка международной конвенции, касающейся данного вопроса. При этом работа над ней еще не завершилась.

"В этих условиях мы исходим из того, что самая разумная позиция – начать разработку национального законодательства, не дожидаясь конвенции", – сказал Пушков.

Он добавил, что аналогичные решения приняли власти Франции, Австралии, Турции и ряд других государств.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что введение в России налога для глобальных цифровых компаний может произойти в 2022–2023 годах. Он отмечал, что его механизм будет зависеть от решения ОЭСР.

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