В Минфине назвали предполагаемые сроки введения цифрового налога в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Введение в России налога для глобальных цифровых компаний может произойти в 2022–2023 годах, его механизм будет зависеть от решения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, в настоящее время конструкция цифрового налога активно обсуждается на базе ОЭСР.
"В июле они должны выйти с окончательным предложением по конструкции надгосударственного цифрового налога. И, соответственно, озвучить, есть ли согласованная позиция по введению этого инструмента. На данном этапе мы ждем, какое будет решение на площадке ОЭСР", – приводит слова Сазанова РИА Новости.
Он отметил, что в данный момент у России есть два альтернативных пути движения в данном вопросе – присоединиться к решению ОЭСР либо идти в собственном направлении, если консенсуса не удастся достичь.
"Мы сейчас прорабатываем вопрос с цифровым налогом, но в любом случае, чтобы понимать, каким путем нам двигаться, надо понимать, как мир будет двигаться, не надо идти вразрез, если будет какой-то общемировой тренд, мы не хотим этого делать", – пояснил Сазанов.
Ранее сообщалось, что в России могут одобрить введение нового налога на деятельность глобальных IT-компаний. По данным СМИ, соответствующее решение может быть принято до середины 2021 года.
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