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Технологии

14:13

Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей

суды технологии

Фото: depositphotos/wolterke

Московский суд взыскал с компании Google 7,2 миллиарда рублей за повторный отказ от удаления запрещенной в России информации. Об этом сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", – говорится в сообщении.

В начале декабря Google оштрафовали на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. На тот момент общая сумма штрафов компании составляла 54 миллиона рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Twitter, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Google оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

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