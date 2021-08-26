Тwitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей РФ. За аналогичное нарушение на 17 миллионов рублей оштрафован Twitter. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

"В четверг суд рассмотрел административные протоколы в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории России базы данных российских пользователей", – говорится в сообщении.

В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, а в июле сумма штрафов составила 6 миллионов.

Кроме того, суд в Москве оштрафовал Google на 2 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требований об удалении материалов, содержащих фейковую информацию. В надзорном органе уточнили, что компания не стала блокировать девять видеороликов, сообщающих недостоверную информацию о коронавирусе.