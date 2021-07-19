В Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков

Фото: depositphotos/agencyby

В Роскомнадзоре обвинили администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требования удалять материалы с недостоверной информацией. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в службе, YouTube не стал блокировать девять роликов с фейками о коронавирусе.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что платформа обязана ограничить доступ к запрещенной информации в течение суток после получения уведомления от ведомства. Нарушение данного закона грозит штрафом на сумму от трех до восьми миллионов рублей. При повторном подобном случае суд имеет право оштрафовать нарушителя на сумму от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.

В Роскомнадзоре также указали, что YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ.

"Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, "Россия 24", НТВ, ТВЦ, "Взгляд" и иные российские издания", – заявили в российском ведомстве.

Видеохостинг также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Компания Google получила от Роскомнадзора более 24 тысяч требований удалить видеоролики. При этом не удалено оказалось порядка пяти тысяч материалов.

"Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент", – пояснили в службе.

С начала года Google LLC получила 11 протоколов за неудаление противоправных материалов, три из них передали на рассмотрение суда. В итоге компания была оштрафована на шесть миллионов рублей.

Ранее руководству Google был направлен официальный запрос от Роскомнадзора с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова. В письме отмечалось, что подобными действиями администрация Google LLC нарушает ключевые принципы свободного распространения информации.

В апреле текущего года Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Google LLC. В ведомстве отметили, что подобные меры предприняты в связи со злоупотреблением компании доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, которое привело к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов многих пользователей.