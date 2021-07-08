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В мире

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Более 30 штатов США подали антимонопольный иск против Google – СМИ

суды технологии за рубежом

Фото: depositphotos/wolterke

Американская столица Вашингтон и 36 штатов США присоединились к антимонопольному иску к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что Соединенные Штаты пытаются привлечь компанию к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства уже в третий раз. В прошлом году иск подавали 14 штатов и американский Минюст. Тогда речь шла об использовании Google контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, которые позволили бы компании контролировать рынок поиска с мобильных устройств.

В апреле этого года Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Google LLC. В ведомстве отметили, что подобные меры предприняты в связи со злоупотреблением компании доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, которое привело к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов многих пользователей.

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