Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

15:34
Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент. Сумма взыскания составила 4 миллиона рублей.
"Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа [по одному протоколу] в размере 2 миллионов рублей", – заявили в суде.
Аналогичное решение вынесено по еще одному протоколу, третий на данный момент рассматривается.
В начале мая сообщалось, что суд может оштрафовать платформы Twitter, Google и Facebook на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.
Накануне столичный суд принял к производству иск, который компания Google подала к Роскомнадзору после требования о блокировке 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.
Речь идет о роликах с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях. В ведомстве допустили диалог с компанией в судебном порядке.
В Роскомнадзоре также подтвердили вероятность замедления трафика для сервисов Google. В частности, IT-гиганту вменяют в вину отказ в полной мере выполнять обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.
Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика Google
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