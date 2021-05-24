Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке

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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о готовности ведомства к диалогу с компанией Google в судебном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", – отметил Субботин.

Предварительные слушания по заявлению Google назначены на 14 июля 2021 года.

Ранее суд Москвы принял к производству иск, который компания Google подала к Роскомнадзору после требования о блокировке 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин рассказал, что ранее компания не была инициатором судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. В рассмотрении всех прежних дел Google LLC участвовала лишь в качестве ответчика или третьего лица.