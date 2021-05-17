Роскомнадзор может замедлить Facebook и YouTube из-за противоправного контента

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В Роскомнадзоре заявили о намерении применить к Facebook и YouTube меры по ограничению трафика. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что на данных платформах были выявлены случаи размещения противоправной информации.

Работа площадок может быть замедлена в случае, если указанные ведомством платформы не предпримут соответствующие меры по удалению выявленного контента.

Ранее Twitter удалили более 91% запрещенной информации, благодаря чему Роскомнадзор частично снял замедление трафика. В ведомстве сообщили, что 15 мая истек срок, отведенный компании для удаления запрещенных в РФ материалов.

С 2017 года удалось выявить 4,1 тысячи единиц такого контента, включая детскую порнографию, распространение наркотиков и обращенные к несовершеннолетним призывы к самоубийству.