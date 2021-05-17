Facebook грозит до 28 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в РФ контент

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Facebook может получить штраф в России на общую сумму 28 миллионов рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке.

"В суд поступили четыре протокола, составленные по статье 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что штраф 5 миллионов рублей за неудаление противоправного контента получил Telegram. В организации отказались удалять призывы к подросткам об участии в незаконных акциях.