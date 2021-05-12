Telegram оштрафован на 5 млн руб за неудаление противоправного контента

16:08
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Суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить противоправную информацию. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", – сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
Она отметила, что второй протокол предусматривает аналогичное наказание. Таким образом, общая сумма штрафа равна 5 миллионам рублей.
С 11 февраля по 1 марта в Роскомнадзоре составляли протоколы за распространение в Сети призывов к подросткам принять участие в незаконных акциях. Были составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.
Ранее суд взыскал с TikTok 2,6 миллиона рублей за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях протеста в Москве. За аналогичное нарушение Twitter был оштрафован на 3,2 миллиона рублей.
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