Суд оштрафовал TikTok за отказ удалять запрещенную информацию

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Суд выписал штраф социальной сети TikTok за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях протеста в Москве. Сумма взыскания составляет 2,6 миллиона рублей, передает пресс-служба Таганского районного суда.

"Мировой судебный участок Москвы № 422 признал TikTok виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня суд должен был рассматривать протоколы и в отношении Telegram Messenger Inc. Однако слушания пришлось отложить из-за неявки сторон.

Ранее столичный суд оштрафовал на 3,2 миллиона рублей Twitter за неудаление запрещенной информации.

Перед этим Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Привлечение подростков к участию в протестах носило целенаправленный характер.

Владимир Путин призвал министерство внутренних дел оперативно реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Президент назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.