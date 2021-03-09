Facebook и Twitter грозит штраф за отказ удалить информацию об акциях протеста

12:28
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Социальные сети Facebook и Twitter могут оштрафовать на 12 миллионов каждую за отказ удалять материалы с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях в Москве. Соответствующие административные протоколы поступили в судебный участок столицы 422.
"В суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленных по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации")", – говорится в базе данных суда.
Уточняется, что по каждому из протоколов компании могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин призвал министерство внутренних дел оперативно реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Президент назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.
В феврале глава государства подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.
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