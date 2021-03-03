Путин призвал реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

13:40
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Владимир Путин призвал МВД реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Об этом он сообщил на коллегии министерства внутренних дел.
Президент назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно использует детей.
"Вместе с тем необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать", – заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.
Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Согласно закону, штраф за такое правонарушение увеличивается для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.
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