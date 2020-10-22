Песков рассказал, какое шампанское пил Путин во время звонка Михалкову

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, какое шампанское пил президент России во время звонка Никите Михалкову. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что, поздравляя известного режиссера, Путин пил шампанское отечественного производителя.

"Марку, с другой стороны, я не могу называть, это было бы не совсем правильно", – поделился пресс-секретарь.

Какой напиток выбрал Михалков, Песков не знает.

"Но можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское", – заключил Песков.

В среду, 21 октября, Путин по видеосвязи поздравил Михалкова с 75-летием. Во время звонка президент выпил бокал шампанского в честь режиссера. Кроме того, в день рождения Михалкову было присвоено звание Героя Труда.