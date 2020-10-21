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Культура

17:44

Путин по видеосвязи выпил шампанского по случаю 75-летия Михалкова

власть культура

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Владимир Путин по видеосвязи поздравил Никиту Михалкова с 75-летием и выпил бокал шампанского в честь режиссера, сообщает ТАСС.

Президент посетовал, что не может передать "какие-то знаковые, интересные" для юбиляра вещи, но обещал это сделать лично, как представится такая возможность.

"А сегодня хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", – сказал президент РФ.

"Я тоже сделаю этот фокус. Ваше здоровье, дорогой", – ответил Михалков, взяв бокал в руки.

Ранее Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда. В указе отмечается, что звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

21 октября Михалкову исполнилось 75 лет. Режиссер известен такими кинолентами, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "12", а также серией фильмов "Утомленные солнцем".

Никита Михалков получил звание Героя Труда

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