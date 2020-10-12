Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни

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Фото: TASS/EPA/KAMIL ZIHNIOGLU
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что человечество сможет преодолеть последствия пандемии COVID-19 только при наличии эффективной вакцины.
По его мнению, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках от коронавируса."Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины", – заявил Гейтс в интервью телеканалу NBC.
Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием "в мировом масштабе". Гейтс возглавляет благотворительный фонд, который спонсирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и выделял средства на разработку вакцины.
Ранее Гейтс прокомментировал теорию заговора, согласно которой он хочет вживить людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к микрочипам, а вакцина от коронавируса поможет сформировать групповой иммунитет.
Теории о том, что Гейтс стоит за созданием вируса начали появляться в январе. Подозрения связали с выступлением основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году. Тогда он заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей.
Появлению слухов способствовало и выделение фондом Гейтса 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Сторонником теории, в частности, является российский режиссер Никита Михалков.
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