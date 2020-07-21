Илон Маск назвал преимущества чипирования

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей, сообщает LADbible.

Комментируя разработку своей компании Neuralink, Маск заявил, что чипирование позволит контролировать уровень гормонов. По его словам, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Кроме того, по мнению Маска, чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг. Также он указал, что устройство сможет стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

В мае Маск сообщил, что еNeuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Предполагается, что в течение года будет завершена работа по созданию импланта.

Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.

Применять разработку можно будет при реабилитации. В частности, чип сможет компенсировать утрату зрения, слуха или подвижности конечностей.

Ранее стало известно, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей. Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).