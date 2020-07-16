Ученые подсчитали количество мыслей в голове человека за день

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Ученые Королевского университета Канады придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно.

В своей работе исследователи опирались на карту мозговой активности. При визуализации активности нейронов специалистам удалось отделить одну мысль от другой, передает "Мир 24".

Выяснилось, что во время размышлений мозг разделяет разные темы на паттерны-шаблоны, у которых можно определить начало и конец. Оказалось, что в среднем у человека в голове возникает около 6 200 разных мыслей в сутки.

Теперь нейробиологи собираются проанализировать связь количества мыслей с возрастом человека. Кроме того, они планируют отследить концентрацию внимания и выяснить, как влияют на мышление психические отклонения.

Ранее стало известно, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей. Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).